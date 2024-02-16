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Dünya
AA 16.02.2024 16:28

Eski FBI ajanı, Biden hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yalan beyan vermekle suçlanıyor

Eski ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı Alexander Smirnov, ABD Başkanı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yalan beyanda bulunmakla suçlanıyor.

Eski FBI ajanı, Biden hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yalan beyan vermekle suçlanıyor
[Fotograf: Reuters]

CNN'nin haberine göre, özel savcı David Weiss, Smirnov'un Biden ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna enerji şirketi Burisma'dan rüşvet aldığı konusunda yalan ifade verdiğini iddia etti.

Smirnov hakkındaki iddianamede, eski ajanın FBI'a verdiği ifadenin "uydurma" olduğu, Biden'ın Burisma ile rüşvet vermek için değil, iş görüşmeleri ve temaslar için bir araya geldiği belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı, FBI'a yalan beyanda bulunmak ve sahte kayıt oluşturmakla suçlanan Smirnov'un yurt dışı seyahati dönüşü Las Vegas'ta tutuklandığını açıkladı.

Smirnov'un suçlu bulunması halinde ABD Başkanı Biden'in azline yönelik Cumhuriyetçilerin elindeki en büyük kozun boşa çıkacağı ifade ediliyor.

İddialar

Ekim 2020'de Biden'ın başkan yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü. Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.

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