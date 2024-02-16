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Dünya
AA 16.02.2024 17:14

Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, araç ve ahırı ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde fanatik Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait bir evi, aracı ve ahırı ateşe verdi.

Yahudi işgalciler Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev, araç ve ahırı ateşe verdi

Beytüllahim kentindeki Kisan köyü meclis başkanı Musa Abiyyat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi işgalcilerin sabah saatlerinde köye saldırdığını söyledi.

İşgalcilerin, Filistinlilere ait bir evi, aracı ve ahırı ateşe verdiğini belirten Abiyyat, maddi zararın oluştuğu saldırılarda can kaybı olmadığını ifade etti.

Abiyyat, Yahudi işgalcilerin saldırılarında İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den sonra artış gösterdiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaklaşık 700 bin Yahudi işgalci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi işgacilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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