İsrail basını: Netanyahu esir takası müzakereleri için Kahire'ye heyet gönderilmesini reddetti

İsrail’den Walla haber platformu, Hamas ile Tel Aviv arasında yeni bir esir takası mutabakatı için yapılan müzakereler hakkındaki gelişmelere yer verdi.

Arabulucular Mısır ve Katar'ın yeni bir esir takası için yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanması amacıyla ek görüşmeler önerdiği aktarılan habere göre, Netanyahu ise Kahire'de yeni bir esir takası için yapılacak müzakerelere Tel Aviv'den bir heyetin gitmesine onay vermedi.

İsrail Başbakanı'nın Hamas'ın esir takası konusundaki tutumunu "yumuşatmayıncaya kadar" yeni müzakerelere gerek olmadığını düşündüğü kaydedildi.

Adı açıklanmayan kaynaklarda dayandırılan habere göre, müzakerelerde tarafların anlaşmadığı konuların başında Hamas'ın İsrailli esirlere karşı serbest bırakılmasını istediği Filistinli esirlerin sayısı geldi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyet salı günü müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.

New York Times gazetesi, Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.

Alt düzeydeki yetkililerin katılacağı görüşmelerin yarın Kahire'de yapılması planlanıyordu.