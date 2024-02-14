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Dünya
TRT Haber 14.02.2024 17:37

Mısır Cumhurbaşkanı: Türkiye ile yeni bir sayfa açıyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Gazze’deki insani yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz. Sayın Erdoğan ile konuştuğumuzda özellikle ateşkes yapılmasını ve bir an önce bir Filistin Devleti ilanını istiyoruz" dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı: Türkiye ile yeni bir sayfa açıyoruz
[Fotograf: AFP]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

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"Gazze'de derhal ateşkes sağlanması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim"

"Türkiye Mısır'ın Kuzey Afrika'daki birinci ortağıdır. Türkiye ilişkilerimiz her geçen gün artmaktadır. Yakın zaman içerisinde Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." diyen Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı.

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Sisi, Gazze'de ateşkes konusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuklarını aktardı:

"Gazze’deki insani yardımları ciddi anlamda önemsiyoruz. Sayın Erdoğan ile konuştuğumuzda özellikle ateşkes yapılmasını ve bir an önce bir Filistin Devleti ilanını istiyoruz. Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek. Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim."

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