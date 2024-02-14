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Dünya
AA 14.02.2024 18:10

İsrail’in Lübnan’a hava saldırısında 2’si çocuk 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında, 2’si çocuk 3 sivil ve 1 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail’in Lübnan’a hava saldırısında 2’si çocuk 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail’in Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında, Savana beldesinde biri 2 yaşında, 2 çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

​​​​​​​Hizbullah ise yaptığı açıklamada İsrail ile sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda Hasan Ali adındaki mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu ise saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada Hizbullah’ın Cebel el Brayc, Huna, Dunin, Adşit ve Savana beldelerinde yer alan hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan çatışmalarda yaşamını yitiren Hizbullah mensubu sayısı 194’e, ölen Lübnanlı sivil sayısı 35’e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi, 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.​​​​​​​

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