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Dünya
AA 16.02.2024 19:57

Almanya 'Gazze'de insani ara verilmesi' çağrısını yineledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'nin Refah bölgesindeki durumun giderek endişe verici bir hal aldığını vurgulayarak, "Gazze'de insani ara verilmesi" çağrısını tekrarladı.

Almanya 'Gazze'de insani ara verilmesi' çağrısını yineledi
[Fotograf: AA]

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 60. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın, İsrail'in Hamas'a karşı meşru müdafaa hakkını desteklediğini ancak Tel Aviv'den de uluslararası hukuka uymasını beklediğini söyledi.

Yiyecek, içecek ve tıbbi bakımın bulunmayan bir yerin güvenli olmadığını belirten Baerbock, "Her şeyden önce insani bir araya ihtiyaç var." dedi.

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Baerbock, Refah'ın tam Mısır sınırında olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla insanlar daha fazla güneye gidemezler, başka bir yöne gidemezler çünkü diğer tarafta deniz ve İsrail sınırı var." ifadesini kullandı.

İsrail'de yaptığı son görüşmelere atıfta bulunan Baerbock, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil birçok aktörle Refah konusunu görüştüğünü aktardı.

Baerbock, "Refah'a sığınan 1 milyondan fazla insan için güvenli alanlara ihtiyacımız var. Sadece güvenli kaçış koridorlarına değil uzun vadede gerekli altyapıya sahip güvenli yerlere de ihtiyacımız var." diye konuştu.

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