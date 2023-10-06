Açık ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.10.2023 21:25

Biden ile Şi'nin gelecek ay görüşme ihtimali var

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ay ABD'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin planlandığına dair haberlere ilişkin, "Henüz böyle bir görüşme planlanmadı ama bu bir ihtimal" dedi

Biden ile Şi'nin gelecek ay görüşme ihtimali var
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da eylül ayı istihdam raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan basınında yer alan "Beyaz Saray'ın, Biden'ın kasım ayında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında görüşmesi için plan yaptığına" dair haberlerle ilgili soruya Biden, "Henüz böyle bir görüşme planlanmadı ama bu bir ihtimal." yanıtını verdi.

Biden, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi başkanlığı için aday olan Cumhuriyetçi Temsilci Jim Jordan'ı desteklemesiyle ilgili soru üzerine ise Cumhuriyetçilerin Kongre'nin yarısını kontrol ettiğine işaret ederek, "Temsilciler Meclisi Başkanı kim olursa olsun onunla çalışmak için uğraşacağını" söyledi.

Washington-Pekin hattında diplomatik temas arttı

Şubatta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin yol açtığı kriz nedeniyle durma noktasına gelen Washington-Pekin ilişkilerinde, son dönemde üst düzey temasların yoğunlaştığı gözleniyor.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın balon krizi nedeniyle iptal etiği Çin ziyaretini haziranda yapmasının adından, temmuzda Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, ağustosta ise Ticaret Bakanı Gina Raimondo ülkeyi ziyaret etmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 16-17 Eylül'de Malta'da görüşmüştü.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, 18 Eylül'de, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelmişti.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong ile ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink'in de 27 Eylül'de Washington'da bir araya geldiği, "bölgesel ve uluslararası konularda istişarede bulunduğu" açıklanmıştı.

İki lider en son geçen yıl Bali'de görüşmüştü

Söz konusu temasların, Biden-Şi görüşmesinin hazırlığı olabileceği tahmin ediliyor. İki lider en son geçen yıl Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşmüştü.

Bu yıl Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'ne Başkan Biden katılırken Çin lideri katılmamıştı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın, Şi'nin APEC Zirvesi'ne katılımı ve Biden ile olası görüşmesinin detaylarını ele almak üzere ekimde Washington'a gideceği, ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng'ın ziyaret için hazırlık yaptığı da söylentiler arasında yer alıyor.

ETİKETLER
ABD Joe Biden Çin ABD-Çin İlişkileri
Sıradaki Haber
Yemen'de bu yıl 5 binden fazla kolera vakası kaydedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:11
NATO’nun görevlendirdiği 200 İngiliz asker Kosova'ya ulaştı
21:55
Guterres'ten nükleer testlere karşı uyarı
21:53
AB liderleri genişleme ve göç anlaşmasında uzlaşamadı
21:47
BM: Göç meseleleri ABD ve Meksikalı yetkililerce ele alınmalı
21:38
Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota
21:03
Yemen'de bu yıl 5 binden fazla kolera vakası kaydedildi
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
Bosna Hersek'teki Osmanlı eseri Hünkar Camisi, tarihe ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Esenyurt'ta fare istilası
Esenyurt'ta fare istilası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ