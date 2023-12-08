Batı Balkanlar'ın AB üyelik beklentileri uzun yıllardır devam ediyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 13 Aralık'ta düzenlenecek AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesi AB'nin genişleme politikası kapsamında yönünü çevirdiği Batı Balkan ülkeleri odak noktası haline geldi.

Bölge ülkelerden Slovenya 2004 ve Hırvatistan 2013'te AB üyesi olurken, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ise Birliğe dahil olabilmek için AB'den gelecek yeşil ışığı bekliyor.

Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik süreçleri kendi iç sorunları nedeniyle birçok kez sekteye uğrarken, AB de ülkelerin üyelik yönünde gereken reformları karşılamasını bekliyor.

Karadağ üyeliğe en yakın ülke

Bölge ülkelerden AB üyeliğine en yakın Karadağ olarak gösteriliyor.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ 2012'den beri devam ettirdiği AB ile katılım müzakereleri kapsamında tüm 33 faslı açmayı başarırken, 3'ünü ise geçici olarak kapattı.

Karadağ 2020'den bu yana çalkantılı bir siyasi süreç geçirirken, ülke AB üyelik sürecini "donduran" siyasi krizlerle mücadele etti.

En son 11 Haziran'da yapılan genel seçimden 5 ay sonra yeni hükümete kavuşan Karadağ'da yeni Başbakan Milojko Spajic, ülkesinin yeni dönemde AB üyelik sürecine çok daha fazla odaklanacağını söyledi.

Bosna Hersek 2022'de "aday ülke" statüsü aldı

Brüksel'de 15 Aralık 2022'de yapılan zirve toplantısında bir araya gelen AB liderleri, Bosna Hersek'e "aday ülke" statüsü verilmesini kararlaştırdı.

Hali hazırda genç nüfusunun işsizlik nedeniyle AB ülkelerine kaydığı ülkede "aday ülke" statüsü memnuniyetle karşılandı.

Bu arada ülkede 2 Ekim 2022'deki genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümet, AB adaylığı müzakerelerine yeşil ışık yakarak, bu süreç üzerinde çalışacaklarını açıkladı.

Sırbistan'ın 2030'a kadar üye olması bekleniyor

Sırbistan AB üyelik sürecinin uzun süredir devam ettiği bölge ülkelerden birisi olurken, 2012'de aday ülke statüsü alan Sırbistan 35 fasıldan 22'sini başarıyla açtı.

İki yıllık duraksamanın ardından üyelik sürecini 2021'de yeniden canlandıran Sırbistan'ın 2030'a kadar AB üyesi olacağı belirtiliyor.

Sırbistan'ın, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmesi ve Kosova ile sık sık gerginlik yaşaması AB üyelik sürecini olumsuz etkileyen en önemli faktör olarak gösteriliyor.

Kuzey Makedonya'nın AB üyelik süreci yaklaşık 20 yıldır devam ediyor

NATO üyeliğine geçen yıllarda kavuşan Kuzey Makedonya, yaklaşık 20 yıldır AB üyeliği peşinde koşturuyor.

2005'te AB "aday ülke" statüsü verilen Kuzey Makedonya, önce güney komşusu Yunanistan ardından da doğu komşusu Bulgaristan’ın engellemeleri nedeniyle bu yönde ciddi ilerleme kaydedemedi.

Kuzey Makedonya, nihayetinde batıdaki komşusu Arnavutluk ile 19 Temmuz 2022'de AB ile katılım müzakerelerine başladı, ilk hükümetler arası konferans gerçekleşti. Ancak bundan sonra Kuzey Makedonya'nın AB yolculuğuna devam edebilmesi için Bulgaristan ile imzalanan ikili protokolden kaynaklanan gerekli anayasal değişiklikleri yapması gerekiyor.

Arnavutluk AB üyelik sürecine adapte oluyor

Arnavutluk ise Haziran 2014'te AB aday ülke statüsünü aldı. Ülkenin Avrupa entegrasyonu sürecinde önemli anlardan biri de komşusu Kuzey Makedonya ile 19 Temmuz 2022'de AB ile ilk hükümetler arası konferansın gerçekleşmesi oldu.

AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesi Arnavutluk, Kasım 2023'te tarama süreci olarak bilinen, Arnavutluk mevzuatının AB mevzuatıyla uyumluluğunu inceleme sürecini başarıyla tamamladı.

Arnavutluk makamlarına göre, bu sürecin tamamlanması ülkeyi AB'ye daha da yaklaştırdı ve entegrasyonun diğer aşamalarına daha da hazır hale getirdi. Arnavutluk için bundan sonraki adım, Arnavutluk ile AB arasında temel konulara ilişkin ilk müzakere fasıllarının açılması olacak.

Kosova üyelik başvurusunu 1 yıl önce teslim etti

Kosova'nın AB üyelik başvurusunu teslim etmesinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bu yönde pozitif bir gelişme yaşanmadı.

Kosova'nın AB entegrasyonunun hızlanabilmesi için ülkede çoğunluğu Sırplardan oluşan yerleşim yerlerinde, "Sırp Belediyeler Birliği"nin kurulmasına izin verip, Sırbistan ile ilişkilerini normalleştirmesi gerekiyor. Ekim ayında AB liderleri, bu birliğin kurulması için iki ülkenin liderlerine bir tüzük taslağı sundu. Taslakta zaman kaybetmeden birliğin kurulması talep ediliyor.

Öte yandan, Kosova vatandaşları, 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek. Kararın uygulanmaya konulmasının ardından ülkenin AB'ye daha da yakınlaşacağı tahmin ediliyor.