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Dünya
AA 08.12.2023 10:54

ABD'de yüzlerce kişi, Hanuka Bayramı'nda "Gazze'de ateşkes talebiyle" gösteri düzenledi

ABD'de yüzlerce kişi, Yahudilerin kutsal saydığı Hanuka Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in saldırıları altındaki "Gazze'de ateşkes talebiyle" gösteri düzenledi.

ABD'de yüzlerce kişi, Hanuka Bayramı'nda "Gazze'de ateşkes talebiyle" gösteri düzenledi
[Fotograf: Reuters]

The New York Times'ın haberine göre, New York kentinde aralarında Yahudilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yahudilerin dini Hanuka Bayramı'nın ilk gününde etkinlik düzenleyen katılımcılar, Gazze için ateşkes sloganları atarak mum yaktı.

Etkinliğin organizatörlerinden "Jews For Racial & Economic Justice"ın İcra Direktörü Audrey Sasson, yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik, hala çatışmada herhangi bir çözüm görmediğimizi göstermek için çok güçlü bir fırsat." dedi.

Etkinliğe Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour ve Amerikalı oyuncu Wallace Shawn da katıldı.

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