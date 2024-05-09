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Türkiye
AA 09.05.2024 00:56

Gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

İniş takımlarındaki arıza sebebiyle İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı.

Gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı pistten kaldırıldı

Sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.

Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı
İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı

Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.

Pilotun dikkati ve ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi
Pilotun dikkati ve ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı önledi

Bakan Uraloğlu: Pistimiz, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ön iniş takımlarının açılmaması sonucu İstanbul Havalimanı pistine gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının kaldırılması çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Pistimiz, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendi. Gerçekten işinin ehli olan ekiplerimiz, pist alanında saatler süren, organize ve çok titiz bir çalışmaya imza attı. Elim sonuçlara varabilecek bu tarz durumların önlenmesine örnek teşkil edecek bir müdahale ve çalışma performansı sergilediler."

​​​​​​​Bakan Uraloğlu, olayın yaşanmaya başladığı ilk dakikadan itibaren soğukkanlı bir şekilde, strateji ve eylem planı oluşturarak hareket eden görevlileri kutlayarak, "Kargo uçağının personeline ve İstanbul Havalimanı çalışanlarımıza yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, her türlü kaza ve beladan ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı korusun" ifadelerini kullandı.

 

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