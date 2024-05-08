Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.



Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pisten kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı.



İstanbul Havalimanı'nda FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövde üstü iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.https://t.co/Yu7F60TlJj pic.twitter.com/SijE5CQvt2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 8, 2024

Ön iniş takımı kapalı vaziyette iniş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır" denildi.

"Araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır"

Yapılan açıklamada ölen yada yaralanan olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır."

"370 metre sürüklendi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olayla ilgili TRT Haber'e açıkalamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, uçağın inişten sonre 370 metre sürüklendiğini belirterek,"Bu uçak Paris'ten İstanbul'a kargo seferi yapan kargo uçağı. Boeing 767-700 ya da 763 olarak adlandırılıyor. Pilotun kule ile temasa geçmesi ve kendi göstergelerinde ön iniş takımının açılmadığıyla ilgili bir durumun olduğu, bu bazen göstergelerde açılmadı olarak görünüyor fakat fiziki olarak açılabiliyor. Onun üzerine pilotun pistten iki defa pas geçmesi sağlanıyor ve bizim arkadaşlarımız tarafından bu ön iniş takımının açılmadığı gözle de teyit ediliyor. Gerekli yangın söndürme, acil durum müdahale ve kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri uygun yerlere konuşlandırılıyor. Bu haliyle uçağın oradaki piste inmesi sağlanıyor. Öncelikle zaten görüntülerde var. Arka tekerler üzerine iniyor sonra gövde üzerine sürüklenerek yaklaşık 370 metre civarında bir sürüklenme ile beraber uçak duruyor. Gerekli soğutma çalışması yapılıyor. Sonra da iki pilot var, iki pilot da acil çıkıştan çıkarılarak gerekli sağlık kontrolleri yapılmak üzere sağlık ekibi tarafından havaalanındaki uygun sağlık kabinine, bölümüne getiriliyor."

[Kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:Pilotun pisti iki defa pas geçmesi sağlanıyor. Acil durum müdahale ekipleri uygun yerlere konuşlandırılıyor ve yaklaşık 370 metre civarında bir sürüklenmeyle birlikte uçağın inmesi sağlanıyor. pic.twitter.com/lpyZyjrhNP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 8, 2024

"Pistteki hasara bakılacak"

Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Şimdi bundan sonrası ile ilgili neler yapacağız, öncelikle bir kaza kırım ekibini biz Ankara'dan yola çıkardık. Gerek uçak işletici firma, gerek bizim havalimanı yetkililerimiz, gerek kaza kırım ekipleri buradaki gerekli tespitleri yapacak. Uçağı kaldırıp Ondan sonra pistteki herhangi bir hasar oluşup oluşmadığına bakılacak. Çünkü ciddi bir sürtünme oldu orada. Ondan sonra tekrar havaalanına pistinin açılması söz konusu olacak. Şimdilik saat 15'e kadar pisti uçuşa kapattık. Gelişmelere göre daha erken veya daha sonra pistin açılması söz konusu olacak Hepimize geçmiş olsun.

Çok şükür herhangi bir yangın olmadı. Zaten çok şükür bir patlama olmadı. Ama o iniş anındaki sürtünmeden dolayı çok net kıvılcımlarının alev topu demiyorum, ama kıvılcımların çıktığını görüyoruz. Bir metal ve oradaki beton sürtünmesi, ama hemen sonrasında da zaten gerekli soğutma vesaire yapıldığı için bir yangın çok şükür olmadı."

İstanbul Valisi Gül: Herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor

İstanbul Valisi Davut Gül, Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlediği 2024'ün ilk 4 ayı emniyet değerlendirme toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağının iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptığını hatırlatarak, "Bununla ilgili havalimanındaki son durum nedir, uçuşlara açık mı?" sorusu üzerine Gül, şunları söyledi:

"İstanbul Havalimanı, dünyanın en kapsamlı en nitelikli havaalanlarından bir tanesi. Dolayısıyla da herhangi bir pistte olan aksaklık uçuşları etkilemiyor, uçuşlar devam ediyor. Burada da ön tekerlerinden çıkan arızandan dolayı inişinde ufak bir problem oldu. Herhangi bir can kaybı yok, herhangi bir mal kaybı yok. Çok şükür korkulacak bir durum yok."





