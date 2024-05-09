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Türkiye
İHA 09.05.2024 03:42

Kastamonu'da soba yangını: İki ev küle döndü

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da soba yangını: İki ev küle döndü

Bozkurt ilçesi Beşpınar köyü Yüksek Mahallesi'nde, Ayşe Yüksel ile Mehmet Yüksel’e ait iki evde yangın çıktı.

Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bozkurt ve İnebolu ilçelerinden itfaiye ekipleri ile orman ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İki ev küle döndü

Olay yerine giden ekiplerin çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, Ayşe ve Mehmet Yüksel’e ait iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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