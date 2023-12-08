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Güncel
AA 08.12.2023 10:47

Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetlerine taşıdı

Yunanistan'da gazeteler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Atina ziyaretinde verilen dostluk mesajlarını manşetlerine taşıdı.

Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetlerine taşıdı

Kathimerini gazetesi "Sürekli huzur sözü" manşetiyle verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşme sonrası "dostluk" mesajlarını aktardı.

Haberde, ziyaretin en önemli sonucunun "zor konularda dahi özlü bir diyalog kurulması" olduğuna vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e anlamlı hediye

Erdoğan ve Miçotakis'in birlikte gülümsediği bir fotoğrafın yer aldığı haberde "Gülümseyiş dün Atina'da gerçekleşen Türk-Yunan temaslarını karakterize eden olumlu atmosferi yansıtıyor" ifadesi yer aldı.

Ta Nea gazetesi ise tam sayfa verdiği manşet haberinde Türkçe sözcüklere yer verdi. Anahtar sözcükler olarak adlandırdığı Türkçe sözcükler, "Huzur, Ege, azınlık, Lavrion, Kıbrıs ve Lozan" oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'yi barış denizi haline getirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ege'yi barış denizi haline getirmek istiyoruz

Ziyarete geniş yer veren gazete hem Türk hem de Yunan tarafının görüşmeye samimi bir işbirliği niyetiyle geldiğini vurguladı.

Haberde, her iki taraf için de "kazan-kazan" formülünün geçerli olacağı yeni bir döneme işaret edildi.

"Kazan Kazan iletişimi, Yavaş Yavaş diplomasi"

EFSYN gazetesi ise "Kazan Kazan" sözlerini "Yavaş Yavaş" sözleriyle birlikte Türkçe olarak manşetine taşıdı.

"Kazan Kazan iletişimi, Yavaş Yavaş diplomasi" başlığını kullanan gazete hem Atina'nın hem de Ankara'nın "sakin sular" için atılan ilk adımlardan memnun olduğuna dikkati çekti.

Eleftheros Typos gazetesi ise manşetinde "Yeni bir dönem için atılan adımlar" ifadesini kullandı. Türkiye ve Yunanistan arasında dün imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi", "tarihi" olarak nitelendirildi.

Haberde, Erdoğan'ın "Çözülemeyecek sorun yoktur." ve Miçotakis'in "Ülkelerimizi yan yana getirme sorumluluğumuz var" sözleri ön plana çıkarıldı.

İki liderin temaslarının son derece başarılı olduğu vurgulanan haberde, "Yunanistan-Türkiye yeni bir dönem için demir alıyor." başlığı kullanıldı.

Haberde, ziyaretin büyük fikir ayrılıklarına rağmen iki ülke arasındaki olumlu iklimi teyit ettiği ifade edildi.

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