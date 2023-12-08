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Güncel
AA 08.12.2023 10:37

Erzurum'da vefat eden akademisyen için görev yaptığı fakültede tören düzenlendi

Atatürk Üniversitesi'ndeki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetden Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gönderildi.

Erzurum'da vefat eden akademisyen için görev yaptığı fakültede tören düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için görev yaptığı ve yaşamını yitirdiği Edebiyat Fakültesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademisyenler, öğrenciler ve aile bireyleri katıldı.

Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, çok üzgün olduğunu söyleyerek, aileye ve üniversite camiasına baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Erzurum'da vefat eden akademisyen için görev yaptığı fakültede tören düzenlendi

Rektör Çomaklı, ayrıca Küçükali'nin isminin Edebiyat Fakültesinde yaşatılacağını söyledi.

Özgeçmişi okunan ve helallik alınan Küçükali'nin naaşı, cenaze aracına konuldu.

Küçükali'nin cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine uğurlandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Küçükali'nin uzun yıllardır Erzurum'da görev yaptığı öğrenildi.

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