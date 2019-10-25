Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandı.

Kaynak: AA