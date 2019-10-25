Dünya
Bakan Akar Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü25 Ekim 2019 Cuma 16:08 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 16:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı’nda, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konuları ile güven artırıcı önlemler, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı. Bakan Akar tarafından, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde barış ve dostluk çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde çözümü vurgulandı.
Kaynak: AA
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