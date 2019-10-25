Dünya
Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü25 Ekim 2019 Cuma 15:26 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 15:28
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, istihbaratçıları taşıyan araçlara yönelik düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın 4. bölgesinden geçen istihbaratçıları taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.
Saldırıda 3 istihbaratçıyla, 2 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Hogyani, 6 istihbaratçıyla, 15 sivilin de yaralandığını kaydetti.
Kaynak: AA