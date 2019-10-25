Uzaktan bakıldığında panda yavrularından farksızlar. Ancak yakına gelindiğinde, bu hayvanların köpek olduğu anlaşılıyor.

Çin'in Siçuan eyaletinin başkentindeki kafe, şu sıralar revaçta. Nedeni ise panda görünümlü köpekleri.

Siyaha boyanan çov-çov cinsi köpekler, yaklaşık bir gün süren işlemin ardından panda görünümüne bürünüyor. Bu hale geldikten sonra da 200 doların üzerinde satışa sunuluyor.

Panda köpekler, Çin'in en yaygın sosyal platformu Weibo'da da 170 milyonun üzerinde izlendi. Ancak hayvan hakları savunucuları bu uygulamaya tepkili. Nedeni boyama işleminin köpeklerin tüylerine ve derilerine zarar verme ihtimali.

Kafe sahibi ise boyanın tamamen zararsız olduğunu iddia ediyor.

Kaynak: TRT Haber