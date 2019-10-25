Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir asker, Zabaykalsk bölgesinin Çita kentinde görev yaptığı askeri birliğindeki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti.

Olay sonucu 8 asker hayatını kaybederken 2'si yaralandı.

Saldırıyı düzenleyen asker gözaltına alındı.

Kaynak: AA