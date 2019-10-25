Dünya
Rusya'da bir asker 8 silah arkadaşını öldürdü25 Ekim 2019 Cuma 15:48 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 19:14
Rusya'nın Zabaykalsk bölgesinde bir asker, 8 silah arkadaşını öldürdü.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir asker, Zabaykalsk bölgesinin Çita kentinde görev yaptığı askeri birliğindeki diğer askerlerin üzerine rastgele ateş etti.
Olay sonucu 8 asker hayatını kaybederken 2'si yaralandı.
Saldırıyı düzenleyen asker gözaltına alındı.
Kaynak: AA