Avrupa'dan Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes planındaki rolüne övgü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasıyla ilgili açıklamasında Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'ın çabalarını takdir ettiğini bildirdi.

Von der Leyen, planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Von der Leyen, tüm taraflara anlaşmanın şartlarına tam olarak uyma çağrısı yaparak "Tüm esirler güvenli bir şekilde serbest bırakılmalı. Kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Çekilen acılar sona ermeli." değerlendirmesini yaptı.

İtalya

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanmasını "olağanüstü" bir haber olarak niteleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ile kilit rol oynayan arabulucu ülkeler Türkiye, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'da, Başkan Donald Trump'ın Barış Planı'nın ilk aşamasının uygulanmasına yönelik varılan anlaşma, Gazze'de ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilmesinin önünü açan olağanüstü bir haberdir. Gazze'deki çatışmanın sona ermesi için durmaksızın çaba harcadığı için Başkan Trump'a ve elde edilen olumlu sonuca yönelik çabalarından ötürü kritik rol oynayan arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof ve Dışişleri Bakanı David van Weel, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.