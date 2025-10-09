Parçalı Bulutlu 14.9ºC Ankara
Jarusalem Post, TRT Haber 09.10.2025 10:44

İsrail medyasında Türkiye korkusu: Tel Aviv'in hareket alanı daralıyor

İsrail güvenlik çevrelerinde son aylarda daha da artan bir tedirginlik var: Türkiye’nin bölgesel ağırlığının giderek daha da canlanması. Türkiye'nin dış politika hamleleri, savunma sanayi projeleri ve diplomatik inisiyatifleri, İsrail stratejistleri arasında “Türkiye tehdidi” algısını güçlendiriyor.

İsrail medyasında gündem Gazze ile varılan anlaşma ve anlaşmasın ardından Orta Doğu'da değişen güç dengesi.

İsrail merkezli Jarusalem Post'ta yer alan haberde, Türkiye'nin bölgede artan gücüne dikkat çekildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nde Albay olarak görev yapmış bir İsrail güvenlik ve savunma uzmanı olan Adi Berşadski tarafından kaleme alınan yazıda, "İsrail iç istihbarat kaynaklarına göre, Türkiye’nin, özellikle Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Afrika’daki derinleşen etkisi, İsrail’in çevresel dengelerde kendisini giderek daha daralan bir hareket alanında hissetmesine neden oluyor." ifadesine yer verildi.

Erdoğan'ın uluslararası diplomatik gücü

Tel Aviv Üniversitesi’nden bazı strateji uzmanları, Türkiye’nin bu süreçte sadece askeri değil, diplomatik olarak da etkisini derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda özellikle Arap dünyasında artan siyasi nüfuzu, Filistin meselesindeki aktif tutumu ve insani yardımlarla desteklenen diplomasi anlayışı, İsrail kamuoyunda “yumuşak güçle çevreleme” stratejisi olarak tanımlanıyor.

İsrail’in enerji planları da bu denklemden doğrudan etkileniyor. Doğu Akdeniz’deki enerji hatlarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması fikri, hem ekonomik hem siyasi açıdan İsrail’i Ankara’ya bağımlı kılıyor. Ceyhan hattı üzerindeki Türk kontrolü, İsrail için “stratejik baskı aracı” olarak değerlendiriliyor.

İsrail köşeye sıkışmış durumda

Uzmanlar, tüm bu gelişmelerin İsrail’i yeni bir güvenlik doktrini belirlemeye zorladığını söylüyor. 

Gazze saldırıları sonrası ortaya çıkan yeni Ortadoğu düzeninde, Türkiye hem Batı’yla bağlarını koruyan hem de Müslüman dünyasında meşruiyetini artıran tek aktör olarak öne çıkıyor.

İsrail açısından bu tablo, sadece bir diplomatik meydan okuma değil, aynı zamanda “yeni bir bölgesel gerçekliğin” habercisi olarak görülüyor.

