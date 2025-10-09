Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Dünya
AA 09.10.2025 10:03

Kremlin: Putin ve Aliyev bugün bir araya gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün görüşeceğini belirterek, görüşmenin sonucu konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Kremlin: Putin ve Aliyev bugün bir araya gelecek

Peskov, gazetecilere, Putin'in Tacikistan'daki resmi ziyaretinde çok kapsamlı bir gündemi olduğunu bildirdi.

Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin de ayrı bir konu olduğuna dikkati çeken Peskov, "İki devlet başkanının bugün bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu görüşmenin sonuçlarını göreceğiz. Bu konuda iyimseriz.” diye konuştu.

Peskov, her iki liderin ikili ilişkilerin mevcut durumunu görüşeceklerini ve kalan sorunları ele alacaklarını umduklarını kaydetti.

Putin ve Aliyev arasında 7 Ekim'de yapılan telefon görüşmesinin "iyi, olumlu ve yapıcı" geçtiğini vurgulayan Peskov, bu görüşme esnasında her iki liderin bir araya gelme konusunda anlaşmaya vardığını sözlerine ekledi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı. Bu olay Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde sorun yaratmıştı.

Sonrasında, Rus güvenlik güçlerince 27 Haziran'da Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların ikamet ettiği evlere düzenlenen baskınlarda 2 Azerbaycanlı öldürülmüş, birkaç kişi ağır yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Rusya ile Azerbaycan arasında gerginlik yaşanmaya başlamıştı.

Vladimir Putin Azerbaycan İlham Aliyev Rusya Kremlin
