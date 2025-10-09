Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Dünya
AA 09.10.2025 09:28

İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak

Soykırımcı İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak.

İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacak

İsrail basınındaki haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 17.00'da toplanacağı belirtildi.

Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

İşgalci İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Hamas: Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz
Hamas: Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

ABD Donald Trump Gazze İsrail
BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Çadır almakta zorluk çeken Gazzeli baba, bir tepeyi oyarak ailesi için barınak yaptı
Çadır almakta zorluk çeken Gazzeli baba, bir tepeyi oyarak ailesi için barınak yaptı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
