Kanada'da eğlence parkı, bütçe nedeniyle 30 balinayı öldürmeyi planlıyor

Eğlence parkının, Federal Balıkçılık Bakanı Joanne Thompson’a gönderdiği ve CBC News’in ele geçirdiği mektupta, parkın belugaları satamayacağı, gönderemeyeceği veya uygun bir sığınağa yerleştiremeyeceği için mali destek sağlanmazsa “yıkıcı bir ötenazi kararı” ile karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Bakanlık, Chimelong Ocean Kingdom’a yapılacak ihracı reddederek hayvanların eğlence amaçlı kullanılmasının önlenmesini hedeflediğini duyurmuştu.

Ötenazi tıbbi ve lojistik sorunlar taşıyor

Deneyimli veteriner ve deniz biyoloğu Chris Harvey-Clark’a göre, esnek muayenelere alıştırılmış büyük deniz memelilerinde ötenazi genellikle iki adımda uygulanır: önce sedasyon, ardından yaşamı sonlandıran ilaç.

Ancak kullanılan barbitürat tipi ilaçlar gömüldükten sonra yeraltı suyuna sızma riski taşıyabilir ve leşçileri zehirleyebilir.

Her birinin ağırlığı bir ila iki ton arasında değişen 30 balina düşünüldüğünde, ölen hayvanların bertarafı da büyük bir lojistik sorun oluşturur.

Yakma çoğu vakada pratik bulunmuyor; ayrıca denize bırakma veya vahşi hayata salma seçenekleri bu hayvanlar için mümkün değil çünkü esaret koşullarında büyümüş ve avlanmayı bilmeyen belugalar hayatta kalamaz.

Etik ikilemler

Veterainerler, ötenazinin genellikle hayvan acı çekiyorsa veya yaşamı sonlandırmak insanî görülüyorsa tercih edildiğini belirtiyor.

Ancak hayvanlar sağlıklıysa veya ölümü yakın değilse bu kararın etik olup olmadığı tartışmalıdır. Andrew Trites (UBC Deniz Memelileri Araştırma Ünitesi) ve Harvey-Clark, böyle bir kararın ahlaki açıdan karmaşık olduğunu vurguladı.

Park, şu ana kadar beyaz balinalar için uygun bir sığınak veya başka bir tesis bulamadığını bildiriyor. Nova Scotia’daki önerilen sığınak ise raporlarda kirlilik nedeniyle uygun bulunmadı ve geliştirilme takvimi yeterince hızlı ilerlemiyordu.