Katil İsrail, Trump'ın saldırıları durdurma çağrısından bu yana Gazze'de 126 Filistinliyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes çağrılarını ve teklife verilen olumlu yanıtı görmezden gelerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun 4 Ekim ila 8 Ekim tarihleri arasında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 271'den fazla saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda 75'i Gazze kentinden olmak üzere 126 Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Gazze'deki saldırılarda İsrail'in soykırımının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in uluslararası sükûnet çağrılarını görmezden geldiğinin altı çizildi.

İsrail'in Gazze'de işlenen suçlardan sorumlu tutulduğu açıklamada, ABD yönetimi ve uluslararası topluma Gazze'ye saldırıları durdurmak ve ateşkesi derinleştirmek için acil ve etkili adımlar atma çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıklamıştı.

Hamas ise 3 Ekim'de Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Trump da 4 Ekim'de Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırımda 20 binden fazlası çocuk ve 10 bini aşkını kadın olmak üzere 67 bin 173 Filistinli hayatını kaybetti.