AA 09.10.2025 02:40

Hamas: Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz

İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı. Hamas, "Türkiye, Katar, Mısır ve ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Hamas: Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz

Mısır'daki ateşkes müzakereleri sonuç verdi. Şarm El Şeyh’de yürütülen ve Türkiye'nin de masada olduğu Hamas-İsrail görüşmeleri Gazze’de ateşkesle anlaşmasıyla tamamlandı.

Hamas'tan anlaşmayla ilgili yapılan yazılı açıklamada Gazze'de anlaşmaya varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur" ifadeleri yer aldı.

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı
Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı

Ara buluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmaya garantör devletler, çeşitli Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası çevrelere seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

"Bu dik duruş, İsrail'i başarısızlığa uğrattı"

Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı" denildi.

"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."

 

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de anlaşmaya varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." ifadeleri yer aldı.

Gazze Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı
OKUMA LİSTESİ