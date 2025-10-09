Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı

Mısır'daki ateşkes müzakereleri sonuç verdi. 2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onaylandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." sözleriyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den ara buluculara teşekkür ediyoruz." dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Gazze'de şükür secdesi…



2 yıldır İsrail'in soykırımına maruz kalan Filistinliler, anlaşmayı coşku ve gözyaşlarıyla kutladı. pic.twitter.com/hTh3raCP53 — TRT HABER (@trthaber) October 9, 2025

Hamas: Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz

Hamas da yazılı açıklamasında, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." sözleri yer aldı.

"Katar, Mısır ve Türkiye'deki ara bulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." Hamas

Açıklamada, İsrail'in anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

"Halkımızın özgürlük, bağımsızlık gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğiz"

Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı." denildi. Açıklamada şunlara da yer verildi:

"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."

"Detaylar daha sonra açıklanacak"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi:

"Ara bulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu."

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.