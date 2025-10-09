Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 09.10.2025 01:58

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı

İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladı. Hamas, "Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Mısır'daki ateşkes müzakereleri sonuç verdi. 2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onaylandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ve Hamas'ın, barış planımızın ilk aşamasını onayladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." sözleriyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

"Bu, İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adım olarak askerlerini üzerinde anlaşmaya varılan hatta çekeceği anlamına geliyor."

Trump'tan Türkiye'ye teşekkür

Ateşkes sürecine katkı yapan taraflara ve ülkelere de teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den ara buluculara teşekkür ediyoruz." dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, ABD ve bölge ülkeleri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

 


 

Hamas: Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz

Hamas da yazılı açıklamasında, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur." sözleri yer aldı.

"Katar, Mısır ve Türkiye'deki ara bulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz."
Hamas

Açıklamada, İsrail'in anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

"Halkımızın özgürlük, bağımsızlık gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğiz"

Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı." denildi. Açıklamada şunlara da yer verildi:

"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."

Hamas: Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini teslim ettik
Hamas: Serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesini teslim ettik

"Detaylar daha sonra açıklanacak"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerine ilişkin bilgi verdi:

"Ara bulucular, bu gece Gazze'de ateşkes anlaşmasının savaşın sona ermesini, İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ve yardımların girişini sağlayacak ilk aşamasının tüm hükümleri ve uygulama mekanizmaları konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu." 

Sözcü Ensari, detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Son Dakika
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
Bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona giriyor
11:03
Cevdet Yılmaz: Tarafların anlaşmaya sadık kalmasını bekliyoruz
10:40
Gayrisafi milli hasılaya geçen yıl en fazla katkı, mali olmayan şirketlerden geldi
10:35
Şırnak'ta minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 11 yaralı
10:45
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
10:18
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Çadır almakta zorluk çeken Gazzeli baba, bir tepeyi oyarak ailesi için barınak yaptı
Çadır almakta zorluk çeken Gazzeli baba, bir tepeyi oyarak ailesi için barınak yaptı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
Emine Erdoğan, Gazze'ye destek için düzenlenen flamenko gösterisine katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ