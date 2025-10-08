Çok Bulutlu 11.8ºC Ankara
Dünya
AA 08.10.2025 22:46

ABD Başkanı Trump: Hamas'la müzakereler iyi gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, kısa zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek "Hafta sonu, belki pazar günü oraya (Orta Doğu'ya) gidebilirim" dedi.

ABD Başkanı Trump: Hamas'la müzakereler iyi gidiyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikteki konuşmasının başında, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Trump, halen Mısır'da devam eden ateşkes müzakerelerinin iyi gittiğine işaret ederek, bölgeye gidebileceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, "Orta Doğu için bir barış anlaşması, umarız ki bu gerçekleşir, şu an çok iyi gidiyorlar. Orada (Mısır'da) harika bir ekibimiz var, harika müzakereciler. Bence bu (anlaşma) gerçekleşecek. Gerçekleşme şansı yüksek. Hafta sonu, belki pazar günü oraya gidebilirim." diye konuştu.

Trump, daha sonraki ifadelerinde cumartesi günü ABD'den ayrılarak bölgeye gidebileceğini ve pazar günü bölgede olabileceğini dile getirdi.

Müzakere sürecinin iyi gittiğini vurgulayan Trump, birçok Müslüman ülkenin bu sürece dahil olduğunu ve böyle bir durumun daha önce hiç olmadığını ifade etti.

ABD Hamas Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
