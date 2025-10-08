Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
Dünya
AA 08.10.2025 19:42

AB'de vejetaryen burgeri yasaklama girişimi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, vejetaryen burger teriminin kullanımının yasaklanmasını, biftek, şnitzel ve sosis gibi ifadelerin de sadece et içeren ürünlerde kullanılabilmesini talep etti.

AB'de vejetaryen burgeri yasaklama girişimi

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikasında çiftçilerin konumlarının güçlendirilmesi amacıyla yapılacak değişikler görüşüldü.

Tarım, gıda ve tedarik zincirine yönelik yeni kurallar konusunda üye ülkelerle gerçekleştirilecek müzakerelerde AP pozisyonunu belirleyen yetki belgesi, 532 evet, 78 hayır oyuyla kabul edildi.

AP milletvekilleri, ete "hayvanların yenilebilir kısımları" olarak yeni bir tanımını getirilmesini, biftek, şnitzel, sosis veya burger gibi isimlerin yalnızca et içeren ürünler için geçerli olmasını istedi.

AP üyeleri ete alternatif ürünlerin ise daha sıkı biçimde etiketlenmesini talep etti.

Söz konusu teklifin kabul edilmesi durumunda, bitki bazlı (vejetaryen) ürünler, burger veya sosis gibi ifadeler kullanılarak satılamayacak.

Yeni yasa nihai şeklini AP ile üye ülke temsilcilerinin müzakerelerinin ardından alacak.

Avrupa Birliği
