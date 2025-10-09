Çok Bulutlu 10.7ºC Ankara
Dünya
AA 09.10.2025 09:17

BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi.

Guterres, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."

Antonio Guterres Birleşmiş Milletler İsrail Hamas Gazze
