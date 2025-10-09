Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
Dünya
AA 09.10.2025 10:10

AB, Gazze'de ateşkes planına desteğini yineledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının "önemli bir diplomatik başarı" ve "gerçek bir fırsat" olduğunu belirterek, AB'nin destek vermeye hazır olduğunu yineledi.

Kallas, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Bunun önemli bir atılımı temsil ettiğini kaydeden Kallas, "Bu, önemli bir diplomatik başarı ve yıkıcı bir savaşı sona erdirmek ve tüm esirleri serbest bırakmak için gerçek bir fırsat." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, AB'nin, anlaşmanın uygulanmasını desteklemek için elinden geleni yapacağını teyit etti.

Gazze'de ateşkes planı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtmişti.

Avrupa Birliği Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail ABD
