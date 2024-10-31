Astronotlar uzaydan nasıl oy kullanıyor?

1971 yılından bu yana kozmonotlar, vekil aracılığıyla oy kullanırken, ABD'li astronotlar doğrudan oy kullanmayı tercih ediyor.

ABD’li bir astronot uzaydan oy kullanmak istediğinde öncelikle Federal Posta Kartı Başvurusu doldurarak, uzaktan oy kullanma izni alması gerekiyor.

Astronotlar, bu izinle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) elektronik oy pusulasını dolduruyorlar.

Oy pusulaları şifrelenerek ISS’teki bilgisayara yükleniyor ve NASA'nın Uydu Takip ve Veri İletim Sistemi aracılığıyla Dünya’daki White Sands Test Tesisi’ne gönderiliyor.

Buradan Houston’daki Johnson Uzay Merkezi'ne aktarılan oylar, yetkili memurlara elektronik olarak ulaştırılıyor.

Böylece, oy pusulasının uzaya gidip geri dönmesindense daha ekonomik ve pratik bir yol izleniyor.

1996 yılında Rus uzay istasyonu Mir’de görev yapan Amerikalı astronot John Blaha, o yılki ABD başkanlık seçiminde oy kullanmak istemiş ancak Texas Eyaleti Dışişleri Bakanlığı’nın elektronik oylama için uygun yasal düzenlemelere sahip olmaması nedeniyle bu isteğini gerçekleştirememişti.

Bir yıl sonra gerekli düzenleme yapılınca, astronot David Wolf 1997’de uzaydan oy kullanabilen ilk Amerikalı oldu.

2004’ten bu yana ABD’li astronotlar, 2012 yılı hariç, her seçimde uzaydan oy kullandı.

Astronot Kathleen Rubins ise 2016 ve 2020 yıllarında oy kullanarak birden fazla seçimde uzaydan oy kullanan tek kişi oldu.