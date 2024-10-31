Parçalı Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
ILF Science 31.10.2024 07:18

Astronotlar uzaydan nasıl oy kullanıyor?

Birçok insan oy kullanmayı vatandaşlık görevi olarak görür; bu hakka sahip olanlar, zor da olsa demokratik tercihlerini yapabilmek için her türlü yolu dener. Ancak, oy kullanmak isteyen kişi uzayda ise işler daha karmaşık bir hal alır. Peki ABD'de başkanlık seçimine sayılı gün kala uzaydaki astronotlar nasıl oy kullanacak?

Astronotlar uzaydan nasıl oy kullanıyor?

1971 yılından bu yana kozmonotlar, vekil aracılığıyla oy kullanırken, ABD'li astronotlar doğrudan oy kullanmayı tercih ediyor.

ABD’li bir astronot uzaydan oy kullanmak istediğinde öncelikle Federal Posta Kartı Başvurusu doldurarak, uzaktan oy kullanma izni alması gerekiyor.

Astronotlar, bu izinle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) elektronik oy pusulasını dolduruyorlar.

Oy pusulaları şifrelenerek ISS’teki bilgisayara yükleniyor ve NASA'nın Uydu Takip ve Veri İletim Sistemi aracılığıyla Dünya’daki White Sands Test Tesisi’ne gönderiliyor.

Buradan Houston’daki Johnson Uzay Merkezi'ne aktarılan oylar, yetkili memurlara elektronik olarak ulaştırılıyor.

Böylece, oy pusulasının uzaya gidip geri dönmesindense daha ekonomik ve pratik bir yol izleniyor.

1996 yılında Rus uzay istasyonu Mir’de görev yapan Amerikalı astronot John Blaha, o yılki ABD başkanlık seçiminde oy kullanmak istemiş ancak Texas Eyaleti Dışişleri Bakanlığı’nın elektronik oylama için uygun yasal düzenlemelere sahip olmaması nedeniyle bu isteğini gerçekleştirememişti.

Bir yıl sonra gerekli düzenleme yapılınca, astronot David Wolf 1997’de uzaydan oy kullanabilen ilk Amerikalı oldu.

2004’ten bu yana ABD’li astronotlar, 2012 yılı hariç, her seçimde uzaydan oy kullandı.

Astronot Kathleen Rubins ise 2016 ve 2020 yıllarında oy kullanarak birden fazla seçimde uzaydan oy kullanan tek kişi oldu.

ETİKETLER
Astronot Uzay Çalışmaları ABD Başkanlık Seçimleri NASA
Sıradaki Haber
Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:41
Çaldığı yüzüğü "özür dilerim" notuyla geri gönderdi
08:12
Kuzey Kore'den yasaklı füze denemesi: En uzun mesafe ve süre rekoru
08:05
Katil İsrail ordusu, İHA ile düzenlediği saldırıda Filistinli çocuğu öldürdü
07:45
Öğrenci servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
06:57
Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı
06:46
Meme kanseri tedavisinde umut veren gelişme: Hayatta kalma süresi iki katına çıkıyor
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ