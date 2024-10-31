Parçalı Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 31.10.2024 06:39

Ölümcül Mpox türü Clade 1b İngiltere'ye ulaştı

İngiltere'de potansiyel olarak ölümcül bir mpox virüsü türü olan Clade 1b'nin ilk vakası Londra'da görüldü. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Clade 1b türünün ülkedeki halk sağlığı riski açısından “düşük” seviyede olduğunu belirtti.

Ölümcül Mpox türü Clade 1b İngiltere'ye ulaştı

Vakanın, Afrika'da tatilden dönen ve 21 Ekim'de İngiltere'ye gece uçuşuyla gelen bir kişide görüldüğü bildirildi. Bu kişi, uçuşun ardından 24 saatten fazla bir süre geçtikten sonra grip benzeri semptomlar gösterdi ve 24 Ekim’de vücudunda kızarıklıklar ortaya çıktı.

Hastanın 27 Ekim’de Londra’da bir acil servise başvurduğu, burada yapılan test sonrası eve gönderildiği ve izolasyon altında tutulduğu açıklandı. Test sonucu pozitif çıkan hasta, şu anda Londra'daki Royal Free Hastanesi Yüksek Riskli Bulaşıcı Hastalıklar (HCID) biriminde tedavi altına alındı.

Temas eden kişiler araştırılıyor

UKHSA, hastayla temas etmiş olabileceği tahmin edilen 10’dan az kişinin izini sürdüklerini açıkladı. Bu kişiler ev halkından oluşuyor, ancak temaslı kişilerin sayısı üzerinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Mpox yalnızca yakın temas yoluyla bulaşabiliyor. Clade 1b mpox, son aylarda yoğun olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde görülmüş ve Burundi, Ruanda, Uganda, Kenya, İsveç, Hindistan ve geçtiğimiz hafta Almanya gibi ülkelerde de vakalar kaydedilmişti.

UKHSA Baş Tıbbi Danışmanı Prof. Dr. Susan Hopkins, “Yürüttüğümüz gözetim çalışmaları sayesinde bu virüsü tespit edebildik. Bu mpox türünü Birleşik Krallık’ta ilk kez tespit ediyoruz, ancak yurtdışında daha önce vaka bildirimleri yapıldı” dedi.

Prof. Hopkins, “Birleşik Krallık’taki risk düşük seviyede; yakın temaslıların izini hızla sürüyoruz ve olası bulaşmayı önlemek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mpox virüsünün yaygın semptomları, vücutta su kabarcıkları, lekeler veya ülserlerle ortaya çıkan döküntüler, ateş, baş ağrısı, sırt ve kas ağrıları olarak biliniyor. Genellikle döküntüler, ateş ve diğer semptomlardan 1 ila 5 gün sonra ortaya çıkıyor.

Mpox, virüs kaynaklı döküntüler, deri lezyonları veya kabuklarla doğrudan temas yoluyla bulaşabiliyor. Ayrıca yakın temas sırasında tükürük, mukus veya vücut sıvılarıyla, enfekte olmuş yatak örtüleri, havlular veya giysilerle temas da bulaşma riski taşıyor.

ETİKETLER
İngiltere Maymun Çiçeği Afrika
Sıradaki Haber
Trump'ın seçim şapkası uçakta yumruklu kavga çıkardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:01
Meksika ormanlarında devasa Maya şehri keşfedildi
06:57
Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı
06:46
Meme kanseri tedavisinde umut veren gelişme: Hayatta kalma süresi iki katına çıkıyor
06:37
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı
06:37
Trump'ın seçim şapkası uçakta yumruklu kavga çıkardı
06:30
Meksika'da çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ