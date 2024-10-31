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Dünya
Independent 31.10.2024 06:32

Trump'ın seçim şapkası uçakta yumruklu kavga çıkardı

Londra Heathrow Havalimanı'nda, bir British Airways uçuşunda iki kadın arasında Donald Trump’ın "Make America Great Again" (Maga) yazılı şapkası nedeniyle çıkan tartışma sonrası iki yolcu uçaktan indirildi.

Trump'ın seçim şapkası uçakta yumruklu kavga çıkardı

Olay, 28 Ekim Pazartesi günü Austin, Teksas'a gitmek üzere uçağa binmeye hazırlanan 40 ve 60 yaşlarındaki iki kadından birinin diğerine şapkasını çıkarmasını istemesiyle başladı.

Görgü tanıklarına göre, bu talep kabinde yumruklaşmaya kadar varan bir gerginliğe yol açtı.

Saat 12.10'da kalkması planlanan BA191 sefer sayılı uçuş, yaşanan olay nedeniyle yaklaşık iki saat gecikerek 14.11’de iki kadın olmadan havalandı.

Uçağın kaptanı, polisten yardım talep etti ve polis ekipleri kadınları uçaktan indirdi.

British Airways yaptığı açıklamada, “Yolcularımızdan gecikme için özür diledik ve mümkün olan en hızlı şekilde seyahatlerine devam etmelerini sağladık” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası her iki kadın birbirine karşı “kargaşa çıkarma” suçlamasında bulundu. Polis, “28 Ekim Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında, Terminal 5’te uçağa binmek için bekleyen iki kadın arasında yaşanan bir olay nedeniyle haberdar edildik.

40'lı yaşlarında bir kadın ile 60'lı yaşlarında bir kadın, birbirine karşı karşılıklı suçlamalarda bulundu. Soruşturma devam ediyor” açıklamasını yaptı.

ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla artan siyasi gerginliklerin, havayolu ekiplerini de uçakta olası bir kavgaya karşı temkinli olmaya zorladığı belirtildi.

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