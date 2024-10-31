Parçalı Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2024 06:11

ABD'nin Maryland eyaletinde 29 Ekim, "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildi

ABD'nin Maryland Valisi Wes Moore, 29 Ekim'in eyalet genelinde "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildiğini bildirdi.

ABD'nin Maryland eyaletinde 29 Ekim, "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Maryland Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Rosana Mantova, Maryland Valisi Moore'un bildirisini Büyükelçi Sedat Önal'a takdim etti.

Bildiride Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlayan Moore, 29 Ekim'in Maryland genelinde "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildiğini belirtti.

Moore, Maryland'ın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına önemli katkı sunan ve katkı sunmaya devam edecek olan Türk Amerikan topluluğuna ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

Türk Amerikalıların Maryland'da ticaret, eğitim, eczacılık, bilim, teknoloji ve sanat gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürüttüğüne işaret eden Moore, Türk Amerikalıların Maryland ile Türkiye arasında dostluk köprüleri ve işbirliği inşasında sağladıkları katkıya da övgüde bulundu.

Büyükelçi Önal, bu anlamlı adım için Moore'a teşekkür etti.

ABD'nin Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, dün 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etmişti.

ETİKETLER
ABD 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
Starbucks'ın küresel satışları düşmeye devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:01
Meksika ormanlarında devasa Maya şehri keşfedildi
06:57
Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı
06:46
Meme kanseri tedavisinde umut veren gelişme: Hayatta kalma süresi iki katına çıkıyor
06:41
Ölümcül Mpox türü Clade 1b İngiltere'ye ulaştı
06:37
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı
06:37
Trump'ın seçim şapkası uçakta yumruklu kavga çıkardı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
İzmir depreminde hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
İspanya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 95'e yükseldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ