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Dünya
AA 31.10.2024 06:29

Meksika'da çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü

Meksika'nın orta kesimindeki Tlaxcala eyaletinde faaliyet gösteren çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü

Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı San Cosme Xaloztoc kasabasındaki çelik fabrikasında patlama oldu.

Patlamada 12 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tlaxcala Eyaleti Valisi Lorena Cuellar, yaptığı açıklamada, çelik fabrikasındaki kazanda patlama olduğunu ve olayın savcılık tarafından kapsamlı şekilde soruşturulduğunu belirtti.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Cuellar, "Ölenlerin aileleriyle dayanışma içindeyim, bu zor zamanda onları yanlız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

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