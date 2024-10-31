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Dünya
Independent 31.10.2024 06:43

Meme kanseri tedavisinde umut veren gelişme: Hayatta kalma süresi iki katına çıkıyor

Meme kanseri tedavisinde yapılan bir çalışma, agresif ileri evre göğüs kanserine yönelik yeni bir ilaç tedavisinin hastaların hastalıksız geçirdiği süreyi iki katına çıkarabileceğini ortaya koydu.

Meme kanseri tedavisinde umut veren gelişme: Hayatta kalma süresi iki katına çıkıyor

Araştırmacılar, üçlü ilaç kombinasyonunu "büyük bir atılım" olarak nitelendirdi ve bu tedavinin meme kanseri hastaları için "dönüştürücü" olabileceğini belirtti.

New England Journal of Medicine’de yayımlanan çalışmada, palbosiklib ve inavolisib adlı iki hedefe yönelik ilacın, hormon terapisi fulvestrant ile birleştirildiği belirtildi.

Bu tedavi, meme kanserinin büyümesinde etkili olan PI3K proteininin büyümesini hedef alıyor.

Çalışmaya 28 ülkeden 325 hasta katılırken, hastaların yarısından fazlasının kanserin üç veya daha fazla organa yayıldığı ve yüzde 80'inin daha önce kemoterapi aldığı bildirildi.

Üçlü ilaç kombinasyonunun hastalığın ilerlemesini ortalama 15 ay geciktirdiği, bu sürenin plasebo grubunda 7.3 ay olduğu belirtildi.

Araştırmada ayrıca, 18 ay sonunda üçlü ilaç grubundaki hastaların yüzde 46,2’sinin hastalığının ilerleme göstermediği, bu oranın plasebo grubunda yüzde 21,1 olduğu ifade edildi.

Araştırmanın baş yazarı, Londra Kanser Araştırma Enstitüsü Moleküler Onkoloji Profesörü Dr. Nick Turner, “Bu çalışma, PIK3CA mutasyonlu HR-pozitif meme kanserinin biyolojisinin üç ana yönünü hedef alan bir terapi kombinasyonunun potansiyelini gösteren ilk çalışmadır” dedi.

Dr. Turner, "Bu, bu tip meme kanseri için dönüştürücü bir ilerleme olabilir" şeklinde konuştu.

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