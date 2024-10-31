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Dünya
AFP 31.10.2024 06:56

Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı

ABD sağlık yetkilileri, McDonald's restoranlarında kullanılan doğranmış taze soğanların, 90 kişinin hastalanmasına neden olan E. coli salgınının kaynağı olduğunu açıkladı.

Ölümcül McDonald's salgınının nedeni ortaya çıktı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), "McDonald's'ın Quarter Pounder ve diğer bazı menülerinde kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" açıklamasını yaptı.

Söz konusu soğanların Taylor Farms tarafından tedarik edildiği ve firma tarafından gönüllü olarak geri çağrıldığı belirtildi.

McDonald's da bu soğanları menülerden çıkardı.

Salgınla bağlantılı olarak ABD’nin 12 eyaletindeki restoranlarda geçici olarak menüden kaldırılan bu hamburgerler nedeniyle 90 kişi hastalanırken, 27 kişi hastaneye kaldırıldı ve Colorado’da yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

McDonald's, Pazar günü yaptığı açıklamada, E. coli test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Quarter Pounder satışlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

E. coli bakterisi mide krampları, ishal ve üç ila dört gün sürebilen kusmaya yol açıyor. Çoğu kişi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşse de bazı hastalarda komplikasyonlar gelişebiliyor.

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