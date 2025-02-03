Arktik'in 'Son Buz Bölgesi' beklenenden daha hızlı kaybolabilir

Kanada'daki McGill Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırmada, Community Earth System Model kullanılarak bölgenin daha ayrıntılı bir simülasyonu gerçekleştirildi. Özellikle deniz akıntıları ve buz hareketleri gibi faktörlerin etkileri daha kapsamlı bir şekilde incelendi.

Kalıcı buz düşündüğümüzden daha erken yok olabilir

McGill Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Bruno Tremblay, “Çalışmalarımız, LIA’nın tahmin edilenden çok daha önce ortadan kalkabileceğini gösteriyor” dedi.

Yeni modellemeye göre, Merkezi Arktik Okyanusu 2035 yılı gibi erken bir tarihte mevsimsel olarak buzsuz hale gelebilir ve bu eğilim başladıktan sonra Son Buz Bölgesi'nin tamamen kaybolması 6 ila 24 yıl içinde gerçekleşebilir.

Önceki tahminler, kalıcı deniz buzunun onlarca yıl boyunca varlığını sürdürebileceğini öngörüyordu. Ancak yeni bulgular, bu süreyi önemli ölçüde öne çekiyor.

Araştırmacılar, bölgenin geleceğinin özellikle kuzey kısmına bağlı olduğunu ve buranın buzun taşınmasını engelleyen ve daha kalın buzun birikmesini sağlayan kritik bir alan olduğunu belirtiyor.

Kutup ayıları ve diğer türler tehdit altında

Yıl boyunca buz örtüsüne bağımlı olan kutup ayıları, foklar ve diğer birçok tür bu değişimden olumsuz etkileniyor. LIA, dünya üzerindeki kutup ayılarının dörtte birine ev sahipliği yapıyor.

Buz kaybı, 2019'da yayınlanan Our Planet belgeselinde görüldüğü gibi deniz buzlarını kaybeden morsların uçurumdan düşerek ölmelerine neden oluyor.

Ayrıca, bölgedeki yerli halkların geçim kaynakları da tehdit altında. Kanada hükümeti, bölgenin bir kısmını Tuvaijuittuq Deniz Koruma Alanı (MPA) olarak belirlemiş olsa da, yeni bulgular bu alanın bile ciddi risk altında olduğunu gösteriyor.

İklim değişikliğiyle mücadele kaçınılmaz

McGill Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Madeleine Fol, “Bu bulgular, küresel ısınmanın azaltılması gerekliliğini ve Son Buz Bölgesi'nin korunmasının önemini vurguluyor” dedi.

Araştırmanın sonuçları, Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.