Küresel ısınma şehirlerdeki sıçan sayısını artırıyor

Araştırmaya göre son 10 yılda Washington DC’de yüzde390, San Francisco’da yüzde300, Toronto’da yüzde186 ve New York’ta yüzde162 oranında sıçan popülasyonu arttı. Çalışmada, şehirlerdeki sıçan ihbarları ve istilaları analiz edildi.

Toronto'da ‘mükemmel sıçan fırtınası’ yaşanıyor

Toronto, en kötü etkilenen şehirlerden biri. Kanada’nın en büyük kentinde sıçan sayısı hızla artarken, uzmanlar şehir altyapısının bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirtiyor.

Orkin adlı haşere kontrol şirketinin baş entomoloğu Alice Sinia, “İnşaatlar ve seller sıçanları açık alanlara yönlendiriyor ve gidecek yerleri kalmıyor” dedi.

2023’te Toronto’nun acil hattına 1.600 sıçan ihbarı yapıldı, 2019’da bu sayı 940’tı.

Toronto Belediye Meclisi üyeleri, krizle mücadele için resmi bir sıçan yönetim planı çağrısında bulundu.

“İnsanların evlerine ve iş yerlerine sıçanların girmesi büyük bir yaşam kalitesi sorunu haline geldi” diyen Meclis Üyesi Alejandra Bravo, bu durumu “mükemmel bir sıçan fırtınası” olarak tanımladı.

İklim değişikliği sıçanların üreme hızını artırıyor

Araştırmacılar, sıcaklıkların artmasıyla sıçanların daha uzun süre üreyebildiğini ve yiyecek bulmalarının kolaylaştığını belirtti. Toronto’daki soğuk kışlar uzun yıllar doğal bir “haşere kontrolü” işlevi görürken, daha ılıman iklim sıçanların popülasyonunu korumasına yardımcı oluyor.

Araştırmanın baş yazarı Jonathan Richardson, “Sıçan sayısının en hızlı arttığı şehirlerin en hızlı ısınan şehirler olması, çalışmanın en karamsar sonucu” dedi.

2023, şimdiye kadarki en sıcak yıl olurken, ortalama sıcaklık sanayi öncesi seviyelerin 1,6°C üzerine çıktı.

Şehirler nasıl önlem alabilir?

Sıçanlar her yıl milyarlarca dolarlık hasara neden oluyor, 60’tan fazla hastalığı insanlara bulaştırabiliyor ve ekosistemde büyük dengesizlikler yaratıyor.

Araştırmacılar, şehirlerin sıçanları doğrudan yok etmek yerine çöp ve yiyecek kaynaklarını kontrol altına almalarının daha etkili olduğunu söylüyor.

Tokyo ve New Orleans’ta sıçan sayısı azalıyor

Bazı şehirler ise bu eğilimin dışında kaldı. Tokyo, New Orleans ve Louisville’de sıçan sayısında düşüş gözlendi.

Tokyo’da temizlik kültürünün sıçan popülasyonunu kontrol altında tutmada önemli bir rol oynadığı belirtilirken, New Orleans’ta halkın bilinçlendirilmesiyle istilaların azaldığı aktarıldı.

Richardson, “Neredeyse her şehir sıçanlarla savaştığını duyuruyor, ancak bu mücadeleyi daha iyi anlamamız gerekiyor” dedi.

Sıçan kolonileri genellikle bir bloktan küçük alanlarda 100 bireye kadar ulaşabiliyor. Richardson, “Sıçanları sevmem ama bu kadar başarılı şekilde dünyaya yayılabilmeleri gerçekten büyüleyici” diye ekledi.