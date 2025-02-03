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Dünya
AA 03.02.2025 08:06

Hamas: Filistinli esirler serbest bırakılana kadar işkence gördü

Hamas, serbest bırakılan Filistinli esirlerin ifadelerinin, bu kişilerin serbest bırakılmadan önceki günlerde ve hatta son anlarına kadar kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığını ortaya koyduğunu belirtti.

Hamas: Filistinli esirler serbest bırakılana kadar işkence gördü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Serbest bırakılan esirlerin dehşet verici ifadeleri, tahliye tarihlerinden birkaç gün önceye kadar ve tahliyelerinin son anına kadar kötü muameleye ve işkenceye tabi tutulduklarını gözler önüne seriyor." denildi.

Açıklamada, Filistinli esirlerin fiziksel ve psikolojik işkence başta olmak üzere tıbbi ihmal, açlık, susuzluk ve ilaç yoksunluğuna maruz kaldığına dikkat çekilerek, "Bu, işgalci devlet tarafından sistematik şekilde işlenen tam teşekküllü bir savaş suçudur ve esirlere ilişkin uluslararası hukukun acımasızca ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Kızılhaç'ın, İsrail'in, Negev Hapishanesi'nden tahliyeler sırasında Filistinli esirlere uyguladığı muameleye tepki göstermesine de atıfta bulunulan açıklamada, bu suçların, İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığının en büyük göstergesi olduğu vurgulandı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze'deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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