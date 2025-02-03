Katil İsrail, 2 yaşındaki Gazzeli kızın tedavi görmesini engelliyor

Doktorlar, 2 yaşındaki Habiba el-Askeri’nin hayatta kalması için acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Habiba, nadir görülen bir genetik hastalık olan Protein C eksikliği nedeniyle aşırı kan pıhtılaşması yaşıyor ve bu durum hızla ilerleyen kangrene yol açıyor. Tedavi edilebilir olmasına rağmen, Gazze’deki sağlık sistemi İsrail’in yıllardır süren saldırıları nedeniyle çökmüş durumda.

Tahliye süreci son anda durduruldu

Bu ay başında uluslararası yardım kuruluşları İsrail’den Habiba’nın Gazze’den ayrılmasına izin verilmesi için gerekli izinleri aldı. Ürdün, Amman’daki hastanelerde tedavi edilmesi için hazırlık yaptı ve Ürdün ordusu Habiba’yı tahliye etmek için harekete geçti. Ancak, İsrail yetkilileri son dakikada tahliye işlemini askıya aldı.

Habiba’nın annesi Rana, CNN’e yaptığı açıklamada, "Onun hayatı tehlikede. Tedavi görmesine neden izin vermiyorlar? Ne suç işledi?" diyerek gözyaşları içinde konuştu. İsrail’in koordinasyon kurumu COGAT, CNN’in tahliyedeki gecikmeye dair sorularına yanıt vermedi.

Binlerce hasta tahliye bekliyor

BM’ye göre, Habiba gibi 2 bin 500 çocuk acil tıbbi tahliye bekliyor. İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail yönetiminin Gazze’den tahliye süreçlerini hızlandırması gerekiyordu. Ancak 16 Ocak’tan bu yana sadece 37 hasta dün tahliye edildi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, en son 16 Ocak’ta sadece 12 hasta Gazze’den Avrupa ülkelerine tahliye edildi. BM’ye göre, Gazze’de 12 bin kişi halen tıbbi tahliye bekliyor.

COGAT daha önce CNN’e, son aylarda 1.075 Gazzelinin tedavi için İsrail üzerinden diğer ülkelere tahliye edildiğini bildirmişti.

Doktorlar: Amputasyon kaçınılmaz

Habiba, şiddetli bir akciğer enfeksiyonu nedeniyle Gazze’de yoğun bakıma alındı. Kangren ilerledikçe sağ bacağı ve kolları siyaha döndü. Doktorlar, bacağının kesilmesi gerektiğini, kollarının da kaybedilme riskinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Amerikalı çocuk doktoru Dr. Mohamed Kuziez, Habiba’nın zamanında tahliye edilmesi halinde kurtulabileceğini, ancak artık umudun her geçen dakika azaldığını söyledi.

"Bunu tıbbi bilgisi olan herhangi biri görse, bunun çocuğu ölüme terk etmek olduğunu anlar."

Ürdün yetkilileri, Habiba’nın tahliyesi için İsrail ile müzakerelere devam ettiklerini ve hazır olduklarını açıkladı. Ancak İsrail’den hâlâ resmi bir onay gelmiş değil.