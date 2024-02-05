Alman siyasetçi: Alman hükümeti, savaştan yana tutum sergiliyor

Almanya Anayasa Mahkemesi, Kasım 2022'de Federal Meclis Genel Kurulu'nun Berlin'in bazı bölgelerinde kanıtlanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle, genel seçimlerin bu bölgelerde tekrarlanması gerektiği yönünde karar verdi. 11 Şubat’ta 455 seçim bölgesinde sandıklar tekrar kurulacak.

Adalet Partisi (Die Gerechtigkeitspartei) Genel Başkan Yardımcısı Frederic Todenhöfer, TRT Almanya Temsilcisi Ramazan Aktaş’ın sorularını yanıtladı.

Mevcut koalisyon hükümetinin Almanya’da yaşayan insanların taleplerini karşılayamadığını ifade eden Todenhöfer, “Mevcut hükümete bu seçimlerde bir ders verilmeli. Vatandaşlar için hükümet ve büyük partiler tarafından yarı yolda bırakıldıklarını göstermek için bu seçim bir fırsat. Özellikle sandıkların yeniden kurulacak olan bölgelerde insanlar temsil edilmiyor.” dedi.

Kendilerine ana akım medyada yer verilmediğine değinen Todenhöfer, partilerinin sosyal medya üzerinden aktif çalışmaları olduğunu söyledi.

Gazze konusunda Alman medyası ve siyasilerin savaştan yana tutum sergilemelerinin yanlış olduğunun altını çizen Alman siyasetçi, “Gazze konusunda biz, Filistinlilerin hakkını savunan tek partiyiz. İlk günden itibaren Gazze’de savaşın bir çözüm olmadığını açıkça dillendiriyoruz. Barış için iktidara gelen partiler, savaştan yana tutum sergilediler.” dedi.

Kamuoyu yoklamaları, 2021 seçim sonuçlarından çok farklı bir tablo çiziyor. Koalisyondaki üç partiden ikisi, iki yıl önceki seçiminler sırasında alınan seviyelerinin çok altında görünüyor.

Almanya'da bir sonraki genel seçimler 2025 sonbaharında yapılacak.