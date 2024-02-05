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Dünya
AA 05.02.2024 19:27

Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Fransa, Ukrayna'da "sivil toplum örgütleri için çalışan iki Fransız vatandaşının ölümü" üzerine Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meshkov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
[Fotograf: AFP]

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da insani yardım faaliyetlerinde bulunan 2 Fransız vatandaşının Rusya'nın saldırılarında öldürülmesi üzerine Rus Büyükelçi Meshkov'un Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Ukrayna'da Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, insani yardım görevlisi 2 Fransız vatandaşının Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, sosyal medya platformu X hesaplarından yaptıkları açıklamada söz konusu saldırıyı kınamıştı.

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