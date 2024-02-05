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Dünya
AA 05.02.2024 17:07

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bin 478'e yükseldi

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 27 bin 478'e yükseldi. Yaralı sayısı da 66 bin 835 olarak açıklandı.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bin 478'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 122 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde işlediği 13 katliamda, 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 478'e, yaralı sayısının da 66 bin 835'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

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