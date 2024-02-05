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Dünya
CNN International 05.02.2024 16:58

Dolandırıcılar deepfake kullandı, şirket 25 milyon dolar kaybetti

Hong Kong'da çok uluslu bir firmada görevli bir finans çalışanı, online toplantıda deepfake kullanarak yönetici kılığına giren dolandırıcıara yaklaşık 25.6 milyon dolar havale etti.

Dolandırıcılar deepfake kullandı, şirket 25 milyon dolar kaybetti

Hong Kong polisi yaptığı açıklamada, personel, bir video görüşmesine katılması için kandırıldı. Ancak katılanların hepsi aslında deepfake rekreasyonlarıydı.

CCN'in bildirdiğine göre kıdemli müfettiş Baron Chan Shun-ching, şehrin kamu yayıncısı RTHK'ya verdiği demeçte, "Çok kişili video konferansta, [gördüğü] herkesin sahte olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Chan, çalışanın, şirketin İngiltere merkezli finans direktöründen geldiği iddia edilen bir mesaj aldıktan sonra şüphelendiğini söyledi.

Baron Chan Shun-ching, "Başlangıçta, çalışan, gizli bir işlemin gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsettiği için bunun bir kimlik avı e-postası olduğundan şüphelendi.

Bununla birlikte, işçi video görüşmesinden sonra şüphelerini bir kenara bıraktı, çünkü katılan diğer insanlar tıpkı tanıdığı meslektaşları gibi görünüyor ve ses çıkarıyorlardı" dedi.

Polis memuru, görüşmedeki diğer herkesin gerçek olduğuna inanan işçinin toplam 200 milyon Hong Kong doları  (yaklaşık 25.6 milyon dolar) havale etmeyi kabul ettiğini söyledi.

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