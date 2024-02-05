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Dünya
AA 05.02.2024 16:05

Brüksel'de gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazeteciler, İsrail'in Gazze'de meslektaşlarını öldürmesini protesto etti, basın kuruluşlarına harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Brüksel'de gazeteciler, Gazze'de meslektaşlarının öldürülmesini protesto etti

Brüksel merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), İngiltere ve İrlanda'da faaliyet gösteren Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ) ve Filistin Gazeteciler Sendikası (PJS) temsilcileri, yerel saatle 12.30 civarında Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda toplandı.

"Filistinli gazetecilere özgürlük", "İsrail, Gazze'de gazetecileri öldürmeye son ver", "Gazze'deki gazeteciler, yanınızdayız" yazılı pankartlar taşıyan gazeteciler meydana, içinde basın yeleği olan kartondan tabut bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

NUJ Başkan Yardımcısı Sarah Lewis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinli gazetecileri desteklemek ve gazetecilerin kasıtlı olarak hedef alınıp öldürülmesini protesto etmek için buradayım. Onlar sadece işlerini yapıyorlar. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

Lewis, "İsrail durmalı. Bu bir savaş suçudur." dedi.

Basın kuruluşlarına tavır alma çağrısı

IFJ Genel Sekreter Yardımcısı ve NUJ Yürütme Kurulu üyesi Tim Dawson da Filistin'deki gazetecilerin neredeyse yüzde 10'unun hayatını kaybettiğine işaret ederek, Gazze'deki gazetecilerle çalışan medya kuruluşlarının tavır alması gerektiğini söyledi.

Dawson, "Gazze'de ifade özgürlüğünün erozyona uğraması şok edici. Uluslararası basının ülke içine girmesine izin verilmiyor, yerel basın ise öldürülüyor." diye konuştu.

IFJ tarafından protestoya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "7 Ekim 2023'ten bu yana en az 100 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı veya kayboldu. Ölü sayısı eşi benzeri görülmemiş bir rakam. Bu tür şiddet olaylarını belgeleyen gazetecileri hedef almak, bir savaş suçudur ve buna artık son verilmelidir." ifadesi yer aldı.

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