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Dünya
AA 05.02.2024 16:00

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurdu

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu duyurdu

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurdu

UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de bu sabah Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu." ifadelerini kullandı.

White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

"Ateş altında insani yardım ulaştıramayız"

White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız." ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor.

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