Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.02.2024 17:30

İspanya, UNRWA'ya 3,5 milyon euro finansman sağlayacak

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini sürdürebilmesi için kısa vadede 3,5 milyon euroluk finansman sağlayacaklarını açıkladı.

İspanya, UNRWA'ya 3,5 milyon euro finansman sağlayacak
[Fotograf: Reuters]

Albares, Meclis Uluslararası Kalkınma İşbirliği Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, UNRWA'nın İspanya için "vazgeçilmez bir örgüt" olduğunu vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile geçen hafta görüştüğünü ve 3,5 milyon euroluk acil finansman sağlanacağına ilişkin bilgi verdiğini aktaran Albares, "Gazze'de oldukça umutsuz bir durum var ve fon eksikliğinden dolayı UNRWA'nın buradaki aktivitelerinin birkaç hafta içinde durdurulması riski bulunuyor." dedi.

Albares, İspanya meclisindeki diğer siyasi partilere "UNRWA'yı desteklemeleri" çağrısında da bulunarak, 6 milyon kadar Filistinli mülteciye yardım eden UNRWA'nın desteklenmesinin halihazırda hiç olmadığı kadar büyük önem arz ettiğini vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı, "İsrail'in, bir düzine kadar UNRWA çalışanıyla ilgili ortaya attığı iddiaların acil bir şekilde araştırılmasının takipçisi olduklarını" da ifade etti.

ETİKETLER
İspanya Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bin 478'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Erivan'da patlama: 2 ölü, 2 yaralı
17:26
Depremde 60'tan fazla yakınlarını kaybettiler
17:18
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin fark ödemeleri başlıyor
17:13
Yeni doğum yapan eşini depremde kaybetti, ikizlerine hem anne hem baba oldu
17:14
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 27 bin 478'e yükseldi
17:19
Şehit pilotlar son yolculuğuna uğurlandı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
Malatya afetin 1. yılında görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ