Fransa'dan, Gazze'de "acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı

Fransız Dışişleri Bakanı Sejourne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Batı Kudüs'te düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sejourne, "Uluslararası hukuka uygun olarak, acil ve sürdürülebilir bir ateşkes olmalı ve daha fazla insani yardım sağlanmalı." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Sejourne, Gazzelilerin 4 aydır bombalandığının, kuşatma altında olup temel gıda maddelerinden mahrum bırakıldıklarının altını çizdi.

Yerinden edilmiş Gazzelilerin çoğunun en güneydeki Refah kenti yakınlarında toplandıklarını belirten Sejourne, hiçbir gerekçenin böyle bir trajediyi haklı gösteremeyeceğini söyledi.

İki devletli çözümün "elzem ve acil" olduğunu belirten Sejourne, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması marifetiyle "iki devletin yan yana, barış içinde yaşadığı siyasi bir çözüm" bulunması çağrısı yaptı.

"Filistinlilerin, Gazze veya Batı Şeria’dan gönderilmesi hiçbir koşulda söz konusu olamaz"

Filistin nefretini körükleyen her türlü şiddet içeren açıklamayı kınadığını belirten Sejourne, Filistinlilere yönelik nefreti körükleyen açıklamaların İsrail'de giderek daha sık görüldüğünün ve siyasi liderler tarafından da paylaşıldığının altını çizdi.

Sejourne, Filistinlilerin hiçbir koşulda Gazze veya Batı Şeria'dan gönderilmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Fransız Bakan, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "yasa dışı yerleşimci şiddetini" kınadıklarını ve bunun derhal sona ermesi gerektiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da görülebilecek gerginliğin önlemesi gerektiğini belirten Sejourne, şiddete yol açabilecek her türlü eylem ve açıklamalardan kaçınmanın büyük önem taşıdığının altını çizdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 478 Filistinli öldürüldü, 66 bin 835 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.