Irak'ta Basra, Enbar ve Musul'un yeni valileri belli oldu

Basra İl Meclisi üyeleri, valilik makamı için önceki dönem de bu görevi yürüten Esad İdani'yi seçerken, Musul İl Meclisi üyeleri de bir süredir valilik görevinde bulunan Abdulkadir Dahil'i yeniden bu göreve getirdi.

Sünni Arapların yoğunlukta bulunduğu Enbar'da ise İl Meclisi üyeleri Takaddüm Partisi'nden Muhammed Nuri el-Kerbuli'yi vali olarak seçti.

Yerel seçimlerin üzerinden bir aydan uzun süre geçtikten sonra Kerbela, Vasıt, Necef ve Salahaddin illerinde de yeni valiler seçilmişti.

Başkent Bağdat İl Meclisi üyeleri ise yeni vali seçimi için henüz toplanamadı.

Valilerin yerel seçimlerle belirlenen İl Meclisi üyeleri tarafından seçildiği Irak'ta başkent Bağdat'ın yanı sıra, Diyala, Babil, Meysan, Zikar, Musenna ve Kadisiye vilayetlerinde de henüz vali seçimi yapılmadı.

Irak'taki İl Meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve Anayasa ile çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip.