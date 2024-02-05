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Güncel
AA 05.02.2024 19:35

Irak'ta Basra, Enbar ve Musul'un yeni valileri belli oldu

Irak'ın Basra, Enbar ve Musul kentlerinde İl Meclisi üyeleri yeni valileri seçti.

Irak'ta Basra, Enbar ve Musul'un yeni valileri belli oldu
[Fotograf: AA]

Basra İl Meclisi üyeleri, valilik makamı için önceki dönem de bu görevi yürüten Esad İdani'yi seçerken, Musul İl Meclisi üyeleri de bir süredir valilik görevinde bulunan Abdulkadir Dahil'i yeniden bu göreve getirdi.

Sünni Arapların yoğunlukta bulunduğu Enbar'da ise İl Meclisi üyeleri Takaddüm Partisi'nden Muhammed Nuri el-Kerbuli'yi vali olarak seçti.

Yerel seçimlerin üzerinden bir aydan uzun süre geçtikten sonra Kerbela, Vasıt, Necef ve Salahaddin illerinde de yeni valiler seçilmişti.

Başkent Bağdat İl Meclisi üyeleri ise yeni vali seçimi için henüz toplanamadı.

Valilerin yerel seçimlerle belirlenen İl Meclisi üyeleri tarafından seçildiği Irak'ta başkent Bağdat'ın yanı sıra, Diyala, Babil, Meysan, Zikar, Musenna ve Kadisiye vilayetlerinde de henüz vali seçimi yapılmadı.

Irak'taki İl Meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve Anayasa ile çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip.

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